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Kayseri'de 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir genç evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Y.A. (20), Keykubat Mahallesi Gülbahçe Caddesi'ndeki evlerinde, birlikte yaşadığı kardeşi tarafından hareketsiz bulundu.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Y.A'nın cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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