Kavaklıdere sineması yeniden açılıyor!

Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunan ve uzun zamandır kapalı olan Kavaklıdere sineması Kült Kavaklıdere olarak 2023 Haziran ayında kapılarını seyircilere açıyor.

Kavaklıdere sineması kapılarını 2008 yılında kapatmıştı. Sinema bu tarihten sonra kullanılmamış, 2022 yılında kaldırılan mavi tabelasıyla önünden geçen Ankaralıların anılarına ışık tutmuştu.

Başkent Apartmanı

Tunalı Hilmi Caddesi’nde bulunan Başkent Apartmanı, Mimar Nejat Tekelioğlu tarafından 1965 yılında tasarlandı. Bu apartmanda bulunan Kavaklıdere Sineması, Hürriyet Fedailer isimli film ile 8 Nisan 1968 tarihinde kapılarını seyircilere açtı.

80'li yıllara gelindiğinde Amerikan'ının uyguladığı ambargonun etkisi sinema sektöründe hissedilmesi nedeniyle Kavaklıdere Sineması, 1985 ile 1991 yılları arasında kapalı kaldı.

1991 yılında İrfan Demirkol’a kiraya verilmesi ile beraber çoğunlukla kültür sanat filmlerinin gösterimi yapılırken birçok festivale de yaptığı ev sahipliği ile "festivallerin sineması" olarak anıldı.