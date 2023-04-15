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Kastamonu'da silahlı kavga! 1 ölü 1 yaralı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Uzunyol köyünde M.K. ile Hasan Sökmen arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K. tabancayla Hasan ve eşi Nimet Sökmen'e ateş etti.

Hasan Sökmen olay yerinde hayatını kaybederken Nimet Sökmen ise yaralandı.

Nimet Sökmen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şenpazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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