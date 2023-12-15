Karayılan'ın korumalığını yapan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar-32 operasyonu kapsamında terörist Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında takibe alınan 2 BTÖ mensubu terörist, 4 Aralık’ta Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen BTÖ Mensubunun DNA testinde Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu belirlendi. Bu teröristin 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde BTÖ'nün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığı da belirlendi. Teröristin 4 güvenlik görevlisinin şehit edildiği eyleme katıldığı tespit edildi." açıklamasında bulundu.