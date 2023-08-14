Kamu Toplu Sözleşmesi içi ilk zam teklifi açıklandı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu.



1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde taraflar ikinci kez bir araya geldi.



Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu.



Buna göre, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Bakan Işıkhan, "Böylece, enflasyon tahminlerini de dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42’yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024’ün ikinci 6 aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54’ün üzerinde olacaktır." dedi.

MEMUR-SEN: Teklif revize edilmeli

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Yalçın şunları söyledi: "Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir. Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin 10 puan gerisinde olan teklifle masanın açılmasını yadırgıyoruz."

Görüşme süreci nasıl işleyecek?

Hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.



Memurlar ne istiyor?



Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.



Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.