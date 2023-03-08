Kadınlar Günü'nde kan dondurun cinayet!

Batman’da meydana gelen kan donduran olayda eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Murat A. otobüs durağında bekleyen eşini silahla vurarak öldürdü. Şahsın cinayet sonrası evini ateşe verdiği öğrenildi.

Eşi tarafında kurşun yağmuruna tutuldu

Boşanma sürecinde oldukları öğrenilen ve babasının evinde kalan bir çocuk annesi Tuba A., otobüs durağında beklediği sırada eşi Murat A. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Durakta bekleyen kız öğrenci yaralandı

Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, olay sırasında durakta bekleyen 17 yaşındaki Belinay E. seken kurşunlar nedeniyle yaralandı.

Evini ateşe verdi

Cinayet sonrası Murat A.’nın evini de ateşe verdiği ortaya çıktı.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Genç kızın durumu iyi

Durakta beklediği sırada seken kurşundan yaralanan Belinay E'nin kaldırıldığı hastanede durumunun iyi olduğu öğrenildi.