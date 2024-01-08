Kacır: “6 bin 924 işletme deprem kredisi aldı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde "Deprem Acil Destek Kredisi"nden bugüne kadar 6 bin 924 işletmenin 2,37 milyar lira kredi kullandığını, bu kredinin 566 milyon liralık kar payı veya faiz giderinin tamamının da KOSGEB tarafından geri ödemesiz şekilde karşılandığını bildirdi.

Kacır, CHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in deprem bölgesindeki işletmelere verilen desteklere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilde faaliyet gösteren işletmelere "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında 450 milyon dolar kaynak sağlandığını hatırlatan Kacır, bu işletmelere hasar durumu ve işletme ölçeğine göre değişen oranlarda destek verildiğini belirtti.

Desteğin açıklandığı 31 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar 39 bin 680 işletmeye 12,8 milyar lira ödeme yapıldığını dile getiren Kacır, "İşletmelerin destek başvurusu ve ödeme süreçleri devam ediyor. Söz konusu destek programıyla depremzede işletmelere ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere 36 aylık faizsiz kredi imkanı sağlandı." ifadesini kullandı.

KOBİ'lerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarını sağlayabilmeleri için KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında daha önce "Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği" ile "Afet Dönemi İşletme Desteği" programlarının da yürürlüğe girdiğini anımsatan Kacır, bu programlar kapsamında bugüne kadar bin 414 işletmeye toplam 108,2 milyon lira destek verdiklerini kaydetti.

İşletmelere verilen destekler ilişkin rakamları aktaran Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"Deprem Acil Destek Kredisi vasıtasıyla bugüne kadar toplam 6 bin 924 işletmemizin bankalardan kullandığı 2,37 milyar liralık kredinin 566 milyon liralık kar payı veya faiz giderinin tamamı KOSGEB tarafından ve geri ödemesiz şekilde karşılandı. Böylece, işletmelerimiz sıfır faizli kredi imkanına kavuştu. Bu kredi, sadece sıfır faizli bir kredi olmayıp ilk yılı tamamen geri ödemesiz ve toplam 36 ay vadelidir.

Buna ilaveten, Kredi Garanti Fonu AŞ de kredi kefalet imkanı sağlayarak uygulamada resmi taraf olarak yer almıştır. İşletme başına 1,5 milyon lira azami kredi limitinin olduğu bu destek kapsamında depremden etkilenen ilerimizde olduğu gibi Hatay ilimizde de toplam bin 228 işletmemizin bankalardan kullandığı 463 milyon liralık kredinin 111 milyon lira tutarındaki kar payı veya faiz giderinin tamamı yine KOSGEB tarafından karşılanmıştır."

İş yerleri ağır hasarlı, acil yıkılacak ve tamamen yıkılmış olan işletmelere ilişkin bazı imkanlar getirdiklerini bildiren Kacır, bu firmaların daha önceden KOSGEB desteklerinden yararlanıp yararlanılmadığına bakılmaksızın "Geleneksel Girişimci Destek Programı" ve "İleri Girişimci Destek Programı" kapsamındaki desteklerin üst limitlerini yüzde 100 arttırdıklarını kaydetti.

Deprem bölgesindeki illerde imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin istihdam seviyelerini korumalarına yardımcı olduklarına belirten Kacır, "Depremzede firmalarımızın uygun koşullarda kredi kullanmalarına yönelik İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı vasıtasıyla 412 işletmeye toplam 672,7 milyon lira kredi kullandırılmış olup bu krediler için yaklaşık 16 milyon lira faiz/kar payı tutarı KOSGEB tarafından karşılanmıştır. Bu uygulama sonrası deprem bölgesindeki işletmeler, Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 130 bin liraya kadar, İleri Girişimci Destek Programı çerçevesinde ise 750 bin liraya kadar desteklenmektedir." ifadelerini kullandı.