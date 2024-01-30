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Kaçak avcı dron ile tespit edilip, yakalandı

Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, ormanda gezen kaçak avcıyı dron ile tespit edip, yakaladı.

Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatlarıyla denetimlerini sıklaştıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, yaban hayatın izlenmesi ve kaçak avcılığın önlenmesi için dron ve fotokapan ile çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Mazgirt ilçesine bağlı Bulgurcular Devlet Avlağı'nda dron ile yapılan devriyede, bir avcı sırtında av tüfeği ile ormanda gezerken tespit edilip, yakalandı. Avcıya 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 10 bin 689 lira ceza kesilerek, yivsiz av tüfeğine el konuldu. 

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