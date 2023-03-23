Jorge Jesus'un cezası açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus'a 1 maç ceza verildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."