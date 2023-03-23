AjansHaber.com.tr Spor Jorge Jesus'un cezası açıklandı!

Jorge Jesus'un cezası açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus'un cezasını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus'a 1 maç ceza verildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Milan'dan Cimbom'a 70 milyon euro'luk dev teklif!
Cimbom'a eski yıldızı yüzünden transfer yasağı!
Türkiye Kupası Çeyrek Final programı belli oldu!
Ünlü futbolcu imzalıyor! Fenerbahçe'ye dev gelir
Genç futbolcu ayrılıyor! Bonservis rekoru kıracak
Dünya yıldızından Cimbom'a sözleşme cevabı!
Alman devinden Türk antrenöre sürpriz teklif!