İzmir'e şehit ateşi düştü!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, dün teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, şehit düştü. Şehidin acı haberi, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Kızılüzüm Mahallesi'nde yaşayan yakınlarına ulaştı. Haberi alan eşi Sevgi Sipahi (30), gözyaşlarına boğuldu.

BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Kilit Operasyon bölgesinde vatani görevini sürdürmekte olan, Kızılüzüm Mahallemizden İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehit düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilerim" dedi.

ACI HABERİ MEMLEKETLERİNDE ALDILAR

5 yıllık evli olan, 2 ve 3 yaşında 2 kız çocuk babası şehit Sipahi'nin cenazesi, yarın öğle vakti Binali Yıldırım Millet Bahçesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kızılüzüm Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 11 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan şehit Sipahi'nin babası Nihat (59) ile annesi Zeynep Sipahi'nin (57) memleketleri Kayseri'de oldukları, acı haberi alınca İzmir'e dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.