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İzmir'de FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis İzmir merkez, Kemalpaşa ve Tire ilçelerinde düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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