İYİ Parti’de “Yıkım” operasyonu

Seçim sonrası İYİ Parti’de yıkım devam ediyor. Partinin önemli isimlerinin istifasının ardından, Meral Akşener’in kontrolü kaybettiği yıkımın daha da büyük olacağı konuşuluyor.

Gelin hep beraber Ankara Kulislerine yansıyan İYİ Parti yıkımının gelişimini hep inceleyelim. Benim daha önce de yazdığım gibi seçim sonrası bu yıkımı bekliyordum. Yazdığım yazılarda buna özellikle dikkat çekmiştim.

Ama sürecin hazırlık dönemi seçim öncesi kulislere yansıyan söylentilerle başladı. O süreçte Uğur Poyraz ve Akşener’in oğlunun İYİ Parti’nin milletvekili listesini hazırladığı bunun karşılığında da bazı şeyler aldıkları öne sürülüyordu.

Hatta o iddialar o kadar ileri gitti ki, partinin Gaziantep liste başına konan Mehmet Mustafa Gürban için borsa simsarlarıyla yüklü miktarda para aktardıkları söylendi.

Bu söylentilerde dile getirilen rakamlar 2,5-3 Milyon dolar gibi yüklü meblağlar. Bu dedikodulara en büyük tepkiyi gösteren de o dönemde Aytun Çıray olmuştu.

Çıray, pek de dile getirmese de 6 Haziran 2023’de tepkisini istifa ederek ortaya koymuştu. Çünkü İYİ Parti milletvekili listeleri de Meral Akşener, Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır tarafından aynı dedikoduları destekler şekilde yapılması bardağı taşırmıştı.

Melih Gökçek devrede

Tabi ki, seçim sürecinde büyük beklentileri olan İYİ Partililer, pek çok şeyi duysalar da görmezlikten geldiler. Seçim hüsranla sonuçlanınca ise herkes eteklerindekini boşalttı.

Bu çıkan karmaşayı gören eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise siyasetteki ustalığını konuşturarak hemen devreye girdi.

Kendisine yakın isimler ile yaptığı görüşmelerde büyük huzursuzluk yaşayan kilit isimleri AK Parti saflarına yönlendirmeye başlayan Gökçek, Ankara Milletvekili Adnan Beker üzerinden çalışmalarına hız verdi.

Daha önce parti içinde yaşanan 6’lı masanın altındaki ortağın verdiği rahatsızlık, seçim sonrası da “81 ilde kendi adayımızla seçime gireceğiz” sözüyle tavan yaptı.

Gökçek, İYİ Parti içinde yaptığı operasyona ilişkin detayları tabi ki AK Partili kurmaylarla da paylaştı. Ancak durumun analizini yapan önemli isimler Gökçek’e “Konuyu tamamlayın. Topluca bir katılım ile bu işi kamuoyu ile paylaşalım” cevabını verdiler. Bu cevabın nedeni ise söz konusu olan 10-12 milletvekili isminin tam olarak netleşmemesiydi.

Yani önümüzdeki günlerde bu isimlerin tamamın netleşmesi halinde Gökçek, İYİ Parti’deki operasyonunu tamamlayacak.

Tabi ki sizin de aklınıza geleni bende sordum. İyi de Gökçek gibi kurt bir politikacı niye böyle bir operasyonu yapıyor? Bana verilen cevap beklediğim gibi oldu. Bazı devlet büyüklerimiz, “Öncelikle her AK Partili gibi sayın Gökçek’te partisinin çıkarları korumak ve kollamakla yükümlüdür. Sonrasında da bir yerel seçim var. İstanbul ve Ankara gibi önemli büyükşehirlere kazanacak adaylar lazım. Yerel yönetimdeki deneyimi tartışmasızdır. Gelişmeleri bu şekilde de düşünmek lazım” dediler.

Son cümle olarak şunu söyleyebilir ki, önümüzdeki günlerde siyaset meydanlarında oldukça hareketli günler geçireceği kesindir. Bu arada CHP’de de durum çok da farklı değil. Orada yaşananları da ilk fırsatta yazacağım. Merak etmeyin…