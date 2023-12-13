İYİ Parti İstanbul'da deprem!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun, resmi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifa ettiğini duyurdu.

"İBB GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZKAN, BENİM İSTEĞİM DAHİLİNDE İSTİFA ETMİŞTİR"



Coşkun yaptığı açıklamada, "İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis üyelerinin ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilmiştir” ifadelerine yer verdi.