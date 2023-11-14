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İsveç protokolü, 16 Kasım’da görüşülecek!

NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif 16 Kasım'da TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülecek.

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini 16 Kasım Perşembe günü görüşecek.

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın başkanlığında toplanacak komisyon, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifini ele alacak.

Komisyon, toplantıda bazı uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerini de görüşecek.

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