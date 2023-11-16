İsveç görüşmesi ertelendi!

İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Toplantıda karar çıkmazken hafta içi yeni görüşme tarihi belirlenecek.

TBMM Dışişleri Komisyonu Fuat Oktay başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda, 7 uluslararası anlaşma ile İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi ele alındı.

Görüşmede karar çıkmazken önümüzdeki günlerde yeni bir toplantı günü belirlenecek. Teklifin kabul edilmesi halinde protokol Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

Kurtulmuş İsveçli mevkidaşıyla görüştü

Komisyon toplantısı öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile videokonferans sistemiyle görüşme yaptı. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreci yakından takip ettiğini belirten Kurtulmuş, süreci en kısa zamanda sonlandırmayı ümit ettiklerini söyledi.