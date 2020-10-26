İşte Karabağ'daki son durum haritası

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için Ermenistan’a karşı başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor.

1 aya yakındır bölgede süren 2. Karabağ savaşında, Azerbaycan ordusunun Gubadlı, Cebrail ve Zengilan illerinin 17 köyünü Ermeni işgalinden kurtardığı duyuruldu.

17 köyün Ermeni işgalinden kurtarılmasından sonra Karabağ’da oluşan son durum haritasında, Azerbaycan ordusunun bölgedeki hızlı ilerleyişi dikkat çekiyor.