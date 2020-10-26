AjansHaber.com.tr Dünya İşte Karabağ'daki son durum haritası

İşte Karabağ'daki son durum haritası

17 köyün Ermeni işgalinden kurtarılmasından sonra Karabağ'da oluşan son durum haritası yayınlandı.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için Ermenistan’a karşı başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor.

1 aya yakındır bölgede süren 2. Karabağ savaşında, Azerbaycan ordusunun Gubadlı, Cebrail ve Zengilan illerinin 17 köyünü Ermeni işgalinden kurtardığı duyuruldu.

17 köyün Ermeni işgalinden kurtarılmasından sonra Karabağ’da oluşan son durum haritasında, Azerbaycan ordusunun bölgedeki hızlı ilerleyişi dikkat çekiyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan’dan skandal davranış
"Türkiye dünyanın fabrikası olabilir"
Stratejik Suşa kentini kuşatma için son aşama
"Geri çekil ordunu imhadan kurtar"
Faslılardan Fransız mallarına boykot çağrısı
San Francisco'da Ermenistan'a kınama
"Göç rotası Erdoğan'ın ellerinde"