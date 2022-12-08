Türk müşteriyi indirip Arap turisti alan taksiciye ceza!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, basında "İstanbul'da Türk yerine Arapları aracına alan taksici kamerada" başlığıyla verilen haberler üzerine çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta söz konusu olaya karışan 34 TBR 70 plakalı ticari taksi şoförünün F.E. olduğu tespit edildi.

Çalışma ruhsatının süresi bittiği belirlenen şoföre 1823 lira cezai işlem uygulanırken araç 10 gün süreyle trafikten menedildi.