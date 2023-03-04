İstanbul'da kentsel dönüşüm devam ediyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen “Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli”nin ilk toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, İstanbul’da tamamlana ve yapımı devam eden kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgiler verdi.

39 ilçede de kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Kurum, “İstanbul'umuzda zatıâlinizin de detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacağı kentsel dönüşüm seferberliğine aynı azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Bugüne kadar 695 bin konutun dönüşümünü sağladık. 93 bin konutun dönüşümün fiilen sahada TOKİ'mizle, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte devam ediyor. Olası Marmara depremine karşı hemen hemen her ilçemizde, 39 ilçemizin hemen hemen hepsinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürmektedir.” dedi.

Bakan Kurum, Beykoz Tokatköy'de, Beyoğlu'nda, Gaziosmanpaşa'da, Kağıthane'de, Zeytinburnu'nda, Bağcılar'da, Güngören'de, Kartal'da, Üsküdar'da, Ataşehir’de ve Sultanbeyli’de örnek olacak ve ilçelere değer katacak konutların vatandaşlara teslim edildiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Akıllı şehirleriyle 60 bin yatay mimari esaslı konutlarıyla 2.108 konutun Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle teslimlerini gerçekleştirdik. Etap etap buradaki konutlarımızı da bölgedeki riskli ilçeler, konutlar neyse o konutları taşımak üzere yürütüyoruz. Bağcılar'da, Bayrampaşa'da, Gaziosmanpaşa'da, Sultangazi'de sağlıksız yapılarda oturan vatandaşlarımızı bu alanlara taşıma gayretiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Sayın Cumhurbaşkanım, 'Burayı tamamlayalım' dediniz, talimat verdiniz ve bu çerçevede 12 bin konutun kentsel dönüşümü başlatılmıştır. İnşallah bu yıl itibariyle teslimlerini yapmak suretiyle 2024 yılına kadar da evine girmeyen tek bir vatandaşımız kalmayana dek çalışıyoruz. Üsküdar'ımızda Çamlıca Camimizin eteklerinde Ferah Mahallesi'nde, Kirazlıtepe, Küplüce ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde belediyemizle birlikte 7 bin 84 bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. 551'ini tamamladık. Vatandaşımıza teslim ettik. 2 bin 583 bağımsız bölümün yine yapım süreci sahada devam etmektedir. Bugün zatıalinizin başkanlığında yapmış olduğumuz toplantıda da olası afet risklerine karşı, bilimin ışığında bilim insanlarımızın görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda afete dirençli Türkiye anlayışıyla çalışmalarımızı yapacağımızı ifade ediyorum.”