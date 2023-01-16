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İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği açıldı

İstanbul Boğazı'nda Palau bayraklı dökme yük gemisinin karaya oturması nedeniyle geçici olarak askıya alınan gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı.

Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan Palau bayraklı MKK-1 adlı dökme yük gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Geminin kurtarılması için yürütülen operasyon sırasında çift yönlü askıya alınan Boğaz trafiği, kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldı.

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