İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği açıldı
İstanbul Boğazı'nda Palau bayraklı dökme yük gemisinin karaya oturması nedeniyle geçici olarak askıya alınan gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı.
Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan Palau bayraklı MKK-1 adlı dökme yük gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Geminin kurtarılması için yürütülen operasyon sırasında çift yönlü askıya alınan Boğaz trafiği, kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldı.
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