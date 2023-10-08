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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları gece boyu sürdü

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 256'ya ulaştığı bildirildi. Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısı 1864'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 17'si çocuk 256 kişinin yaşamını yitirdiği, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan İsraillilerin sayısı 1864'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısının 1864'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 345'inin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.

 İsrail Gazze Şeridi sınırındaki İsraillileri tahliye ediyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerindeki İsraillileri tahliye etmeye başladığını ve çoğu bölgede kontrolün yeniden sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, "Saldırıya uğrayan bölgelerin çoğunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardık. Beiri yerleşim biriminde çatışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

 

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