İspanyol basınında Barcelona-Galatasaray maçının yankıları

Özellikle İspanyol basınında maça geniş yer ayrılırken Galatasaray'ın başarılı takım savunmasına vurgu yapıldı.

Marca Gazetesi: Galatasaray nasıl durduracağını biliyordu

"Galatasaray, Barcelona'yı nasıl durduracağına çalışmış ve biliyordu. Çeyrek finale kimin kalacağı İstanbul'daki maçtan sonra belli olacak. Inaki Pena, golsüz sona eren maçta harika işler yaptı. Xavi'nin öğrencileri, hiç hesaba katmadıkları bir beraberlik aldı ve çalışkan Galatasaray'ı yenemedi. Guardiola'nın öğrencisi olan Torrent, Türkiye'de oynadığı oyunu bir kenara bıraktı ve beklenenden daha az sorun yaşadı."

ESPN: Pena, yenilgiden kurtardı

"Barcelona'nın son 4 maçta görülşen coşkusu yoktu. Özellikle Real Madrid'in geri dönüşünün ardından Barcelona'nın performansı hayal kırıklığı yarattı. Inaki Pena, Galatasaray'ı yenilgiden kurtardı. Barça, Ter Stegen'e rekabet yaratmak istiyorsa para harcamasına gerek yok. Barcelona ilk 45 dakika sadece Adama ile pozisyon bulmaya çalıştı ancak Galatasaray kalesini zorlayamadı."

Mundo Deportivo: Türk Duvarı

"Barcelona, oyunda üstündü ancak Galatasaray savunmasına ve Inaki Pena'ya takıldı. Barcelona'nın bu kadar zorlanacağını kimse tahmin etmemişti. Galatasaray direndi ve zaman zaman da kontrataklarla gole yaklaştı. Galatasaray, Inaki Pena ve de Jong'un şutunu püskürten direk sayesinde paçayı kurtardı. Barcelona kontrolü ele geçirmekte zorlandı. Bu rotasyondan ya da Galatasaray'ın savunmadaki çabasından dolayı olabilir. İkinci yarıda Barça şiddetini artırsa da Türk duvarına çarptı. Inaki Pena harika bir performans gösterdi.Xavi, maç içerisinde her şeyi denese de Galatasaray savunmasını aşamadı. Barça için şimdi tur tehlikede. El Clasico'dan yalnızca 3 gün öncesinde İstanbul'da zorlu bir maça çıkacaklar."