İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yerleşim birimine yönelik saldırıda 2 İsrailli öldü

İsrail acil servis kuruluşu Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Ramot’taki ana cadde üzerinde bir aracın kalabalığın arasına dalarak çok sayıda yayaya çarptığı ifade edildi.

Açıklamada, "araçla ezme" şeklindeki saldırıda 4’ü ağır 7 İsraillinin yaralandığı ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

İsrail basını ise saldırıda ağır yaralananlardan biri 6 yaşında çocuk 2 İsraillinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırının failinin, Doğu Kudüs'te yaşayan ve İsrail vatandaşlığı bulunan üç çocuk babası 31 yaşındaki Filistinli Hüseyin Karaka olduğu kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Karaka, İsrailli güvenlik görevlileri tarafından olay yerinde ateş açılarak öldürüldü.

Netanyahu, saldırının failinin evinin yıkılması talimatı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin güvenlik değerlendirmesinde bulunduklarını ve saldırının failinin evinin yıkılması için İsrailli yetkililere talimat verdiğini ifade etti.

Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Netanyahu, saldırganı öldüren güvenlik görevlilerini tebrik etti.

İsrail polisi yerleşim birimlerine karşı protestoyu bastırdı

Öte yandan İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Silvan semtinde cuma namazının ardından gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırdı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Silvan’ın Vadi Kaddum Mahallesi'nde, İsrail makamları tarafından yıkım tehdidi altında olan Filistinlilere ait bir binanın önünde toplanan onlarca Filistinli, burada kıldıkları cuma namazının ardından İsrail makamlarının yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ve Filistinlilere yönelik ev yıkımlarını protesto etti.

İsrail polisi, yıkım tehdidi altındaki binanın önünde protesto düzenleyen gruba gaz ve ses bombası atarak saldırdı ve bazı Filistinlileri darbetti.