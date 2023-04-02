İran'da başörtüsü takmayan kadınlara yoğurt döktü!

İran'da bir markette iki kadına başörtüsü takmadığı gerekçesiyle yoğurt döken kişiye ve kadınlara da başörtüsü kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklama kararı verildi.



İran'da bir markette alışveriş yapan iki kadınla başörtüsü takmadıkları gerekçesiyle tartışan ve başlarına yoğurt döken bir kişi ile başörtü kurallarını ihlal ettiği belirtilen söz konusu iki kadın hakkında tutuklama kararı verildi.



Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İranlı bir adam, markette alışveriş yaptıkları sırada anne ile kızı olduğu söylenen kadınlarla "başörtüsü takmadıkları" gerekçesiyle tartışmaya başlıyor.

Görüntülerde, tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı yoğurt kabını iki kadının kafasına döken adamın dükkan sahibi tarafından tartaklanarak dışarı atıldığı görülüyor.

Ülkede tepki çeken görüntülerin ardından yetkililerden konuya ilişkin açıklama geldi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, olayın meydana geldiği Rezevi Horasan eyaletine bağlı Torkebe kenti savcılığından yapılan açıklamada, "toplum içinde başörtüsünü açan iki kadın ile bu iki kadına uygun olmayan şekilde müdahale ederek, fiilen hakaret ve kamu düzenini bozma suçlarını işleyen bir adam hakkında tutuklama kararı alındığı" belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, başörtüsünün dini ve yasal zorunluluk olduğunu belirterek, "Bazıları bu inancı paylaşmayabilir. Bu nedenle kültürel ve dini merkezler ikna yöntemi için kullanılmalı. Başörtüsü takmayanlar ikna edilmeli. Elbette başörtüsü yasal zorunluluk olduğu için toplumun tüm kesimi bu kurala riayet etmelidir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, olayın yaşandığı dükkanın sahibinin de kadınların dükkana uygun başörtüsü takmadan girmesine izin verdiği için resmi uyarı aldığı aktarıldı.