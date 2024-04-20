Irak'taki askeri üsse hava saldırısı düzenlendi

Irak'ın Babil kentinde Haşdi Şabi genel komutanlık merkezi ve Zırhlı Araç yerleşkesine hava saldırısı düzenlendi. Bölgede art arda patlamalar meydana geldi. Çok sayıda teçhizatın ve mühimmatın imha edildiği aktarılıyor.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN ÜSSÜ SAVAŞ UÇAKLARIYLA VURULDU

Savaş uçakları, Irak'ın Babil kentinde bulunan Haşdi Şabi genel komutanlık merkezini ve tank/zırhlı araç yerleşkesini vurdu.

Bölgede art arda patlamalar meydana geldi. Gelen ilk bilgilere saldırıda İran destekli en az 8 milis öldü.