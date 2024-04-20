Irak'taki askeri üsse hava saldırısı düzenlendi
Haşdi Şabi genel komutanlık merkezi ve Zırhlı Araç yerleşkesine hava saldırısı düzenlendi. Bölgede art arda patlamalar meydana geldi.
Irak'ın Babil kentinde Haşdi Şabi genel komutanlık merkezi ve Zırhlı Araç yerleşkesine hava saldırısı düzenlendi. Bölgede art arda patlamalar meydana geldi. Çok sayıda teçhizatın ve mühimmatın imha edildiği aktarılıyor.
İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN ÜSSÜ SAVAŞ UÇAKLARIYLA VURULDU
Savaş uçakları, Irak'ın Babil kentinde bulunan Haşdi Şabi genel komutanlık merkezini ve tank/zırhlı araç yerleşkesini vurdu.
Bölgede art arda patlamalar meydana geldi. Gelen ilk bilgilere saldırıda İran destekli en az 8 milis öldü.
#SONDAKIKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 19, 2024
ABD/İsrail savaş uçaklarının vurduğu Haşdi Şabi üssünde çok sayıda teçhizatın ve mühimmatın imha edildiği aktarılıyor. pic.twitter.com/rCx5aHWblI
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