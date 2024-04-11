Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanılarak, şu bilgiye yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi daha düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi."