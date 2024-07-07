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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 5 PKK//YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

 Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ettiği belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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