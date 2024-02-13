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İlk astronota önemli görev! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atanan diğer isimler ise; Alper Guzel, Mustafa Arif Karabeyoglu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes, İsmail Doğan olarak belirlendi.

 

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