İlham Aliyev'den rekor oy! Bakü'de kutlamalar başladı!

Sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev seçimde oyların yüzde 93,9'unu aldı

Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı.

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçiminde sandık çıkış anketi gerçekleştirdi. Ankete göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu alırken, Aliyev'i yüzde 1,8 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti.

Sandık çıkış anketine göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1,5, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1,2, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0,9, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0,4 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0,3 oy aldı.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Erdoğan görüşmede, Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in seçimde elde ettiği zafer kutlanıyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, İlham Aliyev'in seçimi kazanmasının açıklanması üzerine Bakülüler şehrin merkezi bölgelerine akın etti.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta, Haydar Aliyev Merkezi'nin önündeki alanda ve Fevvareler Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, müzik ve danslar eşliğinde Aliyev'in seçimde elde ettiği zaferi kutladı.

Vatandaşlar, slogan atarak ve dans ederek sevinç gösterisinde bulundu.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", yaptığı sandık çıkış anketine göre, mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, oyların yüzde 93,9'unu aldığını açıklamıştı.