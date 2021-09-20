İki kardeş ülke İstanbul semalarında uçtu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) öncesi İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türk F-4 ve F-16'larına, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ekipleri de MIG-29 uçaklarıyla eşlik ettti. Selamlama uçuşunda iki ülkenin uçakları gökyüzünde yan yana uçtu.

İstanbul Boğazı semalarında akrobasi uçusu yapan uçakları görme fırsatı bulan vatandaşlar ve turistler, kentin birçok noktasında bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.