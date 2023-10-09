İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı. Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi. Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti. Duvarlarında kurşun izi olan zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat numarayı da kimse açmadı. Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi.

Kurşun göğsüne isabet etti

Evdeki Muhammet Emre Çorak'ın silahından çıkan kurşun polis memuru Cihat Ermiş'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ermiş, Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederek şehit oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan Çorak, verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söyledi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ermiş’in, bugün Muratpaşa Mahallesi’nden gelen ihbarı değerlendirmek için söz konusu adrese gittiğini belirtti.

Şüphelinin bulunduğu daireye intikal edildiği aktarılan açıklamada, "Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. (2003 doğumlu-32 suç kaydı var) saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, evli ve 2 yaşında erkek çocuk sahibi şehit Ermiş'in cenazesinin saat 14.00'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yapılacak uğurlama töreninin ardından memleketi Ankara'ya gönderileceği kaydedildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükçekmece'de şehit olan polis memuru Cihat Ermiş'e Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da görevi başında şehit olan kahraman polis memurumuz Cihat Ermiş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.