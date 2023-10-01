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İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı!

Ankara'nın Kızılay meydanında şiddetli bir patlama sesi duyuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin ilk açıklamayı yaptı. 2 polisimiz yaralandı.

Ankara'nın Kızılay meydanında şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk ediliyor.

Kızılay'da araç trafiği durduruldu. Patlamanın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kızılay'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama! "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ AMANSIZCA DEVAM EDECEKTİR."

(Detaylar geliyor)

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