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İçişleri Bakanı duyurdu: Para yardımı yapılacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere hane başına 15 bin lira yardım ödemesinin yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara ilişkin mesaj yayımladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya peş peşe yaşanan sel felaketlerinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına;  AFAD’dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL yardım ödemesi yapılacaktır. 

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