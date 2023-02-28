Hong Kong "Artık normale dönüyoruz"

2020 Ocak ayında başlayan pandemiyle birlikte insanların bir parçası haline gelen maske kullanımı uygulaması, Hong Kong'da yaklaşık 3 yıl sonra kaldırıldı.

Hong Kong pandemi süresinde tüm kamusal alanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdiğini açıklamış takılmaması halinde para cezası uygulamasına gitmişti.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee, düzenlediği basın toplantısında 959 gün sonra maske zorunluluğunun çarşamba günü itibariyle kaldırılacağını açıkladı.

İş amaçlı seyahat edenleri ve turistleri yeniden ağırlamak için büyük bir hamle başlattıklarını söyleyen Lee, "Artık normale dönüyoruz" açıklamasında bulundu.

Pandemide hangi ülkeler hangi önlemleri aldı

İtalya, "yeşil paso" olarak bilinen Covid-19 sağlık kartı uygulamasını yürürlüğe geçirmişti,

Avusturya, aşı olmayan vatandaşlar için ulusal kapanma uygulamasını uygulamıştı,

Almanya, Kovid-19 testi negatif olsa dahi aşılanmamış kişilerin restoran, müze ve diğer kamu alanlarına girişini tamamen yasaklamıştı,

Hollanda, kısmi kapanma uygulamasına geçerek üç hafta boyunca bar ve restoranların akşam saat 8'de kapanması talimatını vermişti,