Hollanda, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteğini artıracak

Başbakan Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Ukrayna'ya desteğimizi artırıyoruz. (Ukrayna'ya) daha fazla silah, Rusya'ya daha fazla yaptırım ve daha fazla izolasyon. Rusya'nın seferberliğine ve gayrimeşru referandumuna tepki olarak, Zelenskiy ile konuşurken bunu bir kez daha vurguladım. Avrupa'yı korumak, güvenliğimiz için çok önemli."

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