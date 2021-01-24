HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon

HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girdi.

HDP Esenyurt İlçe binasında terör örgütü PKK ve Öcalan posterleri



İstanbul'un Esenyurt ilçesi HDP binasında dezenfekte çalışmaları yapan Belediye ekipleri çektikleri fotoğraflarla adeta PKK'nın hücre evini andıran o görüntüleri ortaya çıkardı. İşte o görüntüler; pic.twitter.com/mGvdJfTaNq — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 24, 2021

Aramalar sırasında bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Binanın bulunduğu sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bina çevresinde nöbet tutarken, içeride yapılan aramaya Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Arama sırasında Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş çalışanı teknik personel de bina içerisindeki elektrik panolarında inceleme yaptı.

Mahalle sakini bir kadın, görev yapan polis ekiplerine ve operasyonu takip eden gazetecilere çay ikramında bulundu.

Binada yapılan 6 saatlik arama sonucu ele geçirilen evrak ve dokümanlar, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere araçlara konularak emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Esenyurt HDP binasının içindeki görüntülere yer vererek, "Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan tepki

23 Ocak 2021

Gece 23.30

Esenyurt HDP binası



Demokrasinin istismarı her daim mümkündür..

AİHM kararları, Venedik kriterleri vs..

Batı istismara müsaade etmiyor,

Ancak bizden istiyor.



Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez... pic.twitter.com/2DukbLyHSI — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 24, 2021

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da skandal olaya tepki gösterdi

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP DEMEK, PKK DEMEKTİR! HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek? Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler." ifadelerine yer verdi.