Esenyurt HDP binasında skandal

Esenyurt Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı dezenfekte çalışmaları sırasında HDP binasında çekilen fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Esenyurt Belediyesi dezenfeksiyon ekibi virüsün yuvasına girdi..

HDP binasının içerisinde terör örgütü PKK'nın kurucularından biri ve bilinen ilk lideri olan Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının heryerde asılı olduğu görüldü.

İŞTE ESENYURT BELEDİYE EKİPLERİNİN HDP BİNASINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ

Kaynak: https://www.nethaber.com/gundem/esenyurt-hdp-binasinda-skandal-duvarlara-apo-posterleri-asmislar-40113