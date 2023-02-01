HDP, adaylık için son kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasının ardından aday belirleme süreçleri hız kazandı.

Altılı masa, ortak adayını 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantının ardından duyuracak.

HDP, adayı açıklamak için Millet İttifakı’nı beklemeyecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak ortak adaylarını Şubat'ın ilk haftası açıklayacaklarını söyledi.

Daha önce kendi adaylarını çıkaracağını söyleyen HDP yönetimi, Millet İttifakı ile ortak aday için müzakereye kapıyı açık bırakmıştı. HDP'nin aday belirlemek için 13 Şubat'ı bekleyip beklemeyeceği merak ediliyordu. Buldan, partisinin bu konudaki nihai kararını açıkladı.