Hatayspor, Ankaragücü'nü farklı geçti! Diouf ve Akintola şov yaptı

Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Hatayspor'a galibiyeti Diouf (2) ve Akintola (2) getirirken, Ankaragücü'nün tek sayısını ise Börven kaydetti. Ankaragücü'nde Pantsil, ilk yarının son dakikasında VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor evinde Ankaragücü ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Ankaragücü 16'da Börven ile öne geçse de 44'te Diouf, Hatayspor adına durumu 1-1'e getirdi. 45'te Ankaragücü'nde Pantsil, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü.

İkinci yarıda rakibinin de eksik kalmasının avantajıyla sahada fırtına gibi esen Hatayspor, 55'te Diouf (pen), 65 ve 75'te Akintola'nın golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Hatayaspor puanını 45'e yükseltirken, Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

11. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Akintola'nın sert şutunda defansa çarpan topu kaleci Koray Çelikay, son anda kornere çeldi.

16. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası dışından Lukasik'in yaptığı ortada altıpas içinde topa vuran Borven, meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 0-1.

20. dakikada sol çaprazdan, ceza alanında topla buluşan Akintola'nın şutuna savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.

28. dakikada sol kanatta taç çizgisine yakın noktada topla buluşan Akintola'nın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

45. dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Sol kanattan Selim Ilgaz'ın ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

48. dakikada David Akintola şutunu çekti ancak top Ankaragücü savunmasından döndü.

55. dakikada Hatayspor'da kazanılan penaltıyı Diouf gole çevirdi ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

65. dakikada Hatayspor'da bu kez Akintola penaltıdan golü attı ve skor 3-1 oldu.

75. dakikada Akintola ceza sahasında şık hareketler sonrası sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ve durum 4-1 oldu.