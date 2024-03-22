Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı: Sahneden aşağı atıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay krizi sürüyor. 6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki almıştı.

Tepkiler sürüyor

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş'a, Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen bir miting sırasında fiziksel saldırı gerçekleştirildi. Sahneye fırlayan bir kişi Savaş’ı sahneden aşağıya attı.

İşte o anlar:

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş'a, Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen bir miting sırasında fiziksel saldırı gerçekleştirildi.



Sahneye fırlayan bir kişi Savaş’ı sahneden aşağıya attı. pic.twitter.com/1p8aNB7dCT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 22, 2024

Konuşma yaptığı esnada saldırıya uğrayan Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken Savaş'a saldırıyı gerçekleştiren kişinin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.