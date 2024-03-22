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Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı: Sahneden aşağı atıldı

CHP'de Hatay krizi sürüyor. Hatay'da aday gösterilen Lütfü Savaş'a Samandağ ilçesinde konuşma gerçekleştirdiği esnada saldırı düzenlendi. Sahneden aşağı düşen düşen Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay krizi sürüyor. 6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki almıştı.

Tepkiler sürüyor

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş'a, Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen bir miting sırasında fiziksel saldırı gerçekleştirildi. Sahneye fırlayan bir kişi Savaş’ı sahneden aşağıya attı.

İşte o anlar:

 

Konuşma yaptığı esnada saldırıya uğrayan Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken Savaş'a saldırıyı gerçekleştiren kişinin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

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