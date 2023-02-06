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Hatay'da enkaz altından bebek kurtarıldı!

Arama kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, bir bebeği 9 saat sonra enkazın altından çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik deprem, 10 ilde hissedildi. Gece saat 04.17'de yaşanan afet, büyük yıkıma neden oldu.

9 saat sonra bebek kurtarıldı

Milyonlar, deprem bölgelerinde bilançonun ağırlaşmamasını beklerken, gelecek güzel haberlere kilitlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde olduğu iddia edilen bir bebeğin, ekipler tarafından 9 saat sonra enkazdan kurtarıldığı görüldü.

Arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

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