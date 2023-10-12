Hamas'tan Filistinlilere acil seferberlik çağrısı

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’da direniş çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Filistin halkından "İşgal altındaki Batı Şeria’da köylerimize baskın yapan ve saldıran işgal ordusu ve onun yerleşimci sürülerine karşı" acil seferberlik durumuna geçmesi ve onlara karşı koyması istendi.

Filistin beldelerine yönelik saldırıların hatırlatıldığı açıklamada, "Her özgür ve onurlu insan, bu suçluları, halkımıza, topraklarımıza ve kutsallarımıza saldırma azgınlığından caydırmak için yola çıkmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamada, Kudüs’ün batısındaki Beyt Şems kenti ile Gazze Şeridi yakınlarında İsrail askerlerinin konuşlandığı bölgeyi hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, Gazze’nin güney sınırı yakınlarındaki Yad Mordechai’de İsrail askerlerinin konuşlandığı bölgeye çok sayıda roket atıldığı belirtildi.