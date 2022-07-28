Hakkari'deki terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yüklü miktarda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon başlatıldı.

"Eren/Abluka-2 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken (Tatlıcak-1)" adı verilen operasyonda, ilçenin Tatlıcak mezrasında dün düzenlenen operasyonda 2 RPG-7 antitank roket mühimmatı, 2 RPG-7 sevk mühimmatı, 45 patlangaç, 20 mekanik fünye, 23 elektrikli fünye, 5,56 milimetre çapında 20 fişek, 2,5 litrelik iki pet şişe içinde kahverengi patlayıcı olduğu değerlendirilen şüpheli madde, naylona sarılı 2 saatli düzenek, patlayıcı olduğu değerlendirilen 4-5 kilogram ağırlığında beyaz renkli şüpheli madde, 16 pil bloğu telsiz kumandalı düzenek, el yapımı patlayıcı devre kartında kullanılan 6 role, plastik bidon içinde beyaz renkli patlayıcı olduğu değerlendirilen şüpheli madde, 1 litrelik 4 pet şişeye 8 fünye ile paralel bağlanmış el yapımı patlayıcı, patlayıcı madde olduğu değerlendirilen 150 gram madde ve 0,5 litre boş plastik şişe, 500 gram ağırlığında beyaz renkli naylon ile sarılı patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 4 bakır huni, ortadan ikiye bölünmüş 4 antitank roket başlığı, naylona sarılı 3 alıcı, 23 elektrikli fünye ve 6 metre infilaklı fitil ele geçirildi.

Olayla ilgili bölücü terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı.

Bölgede operasyon sürüyor.