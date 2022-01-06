Hakan Ural'dan Kovid-19'a kesin çözüm: Bill Gates'i tutuklayın

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" adlı magazin programının sunucusu Hakan Ural, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de yaşanan bir olay üzerine sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler büyük tepki çeken Ural, bu kez de Kovid-19'un kesin çözüm yolunu buldu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i hedef alan Ural, "Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp askeri müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada aşı karşıtlarının suçlamalarına maruz kalan Bill Gates, şimdi de Hakan Ural'ın hedefinde.