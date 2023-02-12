Gürcistan'a kaçmaya çalışan iki müteahhit daha yakalandı!

Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

İkili gözaltına alındı.

Şüphelilerin 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlendi.