GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Meteorolojiden “sarı kodlu” uyarı: 31 ilde sağanak ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 31 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

Yayınlama Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, yurt genelinde havanın çok bulutlu olması ve aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği öngörülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Tedbirli ve dikkatli olunmalı

Açıklamada, yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. 

Kuvvetli yağışların; Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın batı ilçelerinde etkili olacağı öngörülüyor. Gece saatlerinden itibaren ise İzmir ve Aydın kıyıları ile Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetini artırması bekleniyor. 

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye ile fırtına beklenen Afyonkarahisar, Denizli, Giresun, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray ve Karaman için “sarı” kodlu uyarıda bulundu.

Kıyı Ege'de fırtına, batı kıyılarında toz taşınımı beklentisi

Rüzgarın, Marmara’da kuzeyli yönlerden; Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’de ise güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın özellikle Kıyı Ege’de yer yer fırtına (60-80 km/saat) hızına ulaşacağı bildirildi. 

Bununla birlikte, Batı Akdeniz'in batı kıyıları ile Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden dolayı görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. 

Çığ ve kar erimesi tehlikesi sürüyor 

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile kar erimesi riskinin devam ettiğini kaydetti. Hava sıcaklıklarında ise doğu kesimlerde 3 ila 5 derecelik bir azalma öngörülüyor. Yurt genelinde diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.