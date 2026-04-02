Araç kullanamayan engelliler için ÖTV istisnası

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye yönelik düzenlemeleri de kapsayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 3 maddesi daha kabul edilirken, düzenlemeye yeni bir madde eklendi. Görüşmeler sırasında verilen ve kabul edilen önergeyle, Anayasa Mahkemesininiptal kararı doğrultusunda metne yeni bir hüküm dahil edildi.

Engelli bireylere araç alımında yeni hak

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme kapsamında, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelli bireylerden, ortopedik durumları nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilenler de kapsama alındı. Buna göre, söz konusu kişiler için Kanun çerçevesinde belirlenen taşıtların ilk alımında, 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da düzenleme yapılıyor. Buna göre, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli 2, 3 ve 4 sayılı cetveller kapsamındaki kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese, şirket ve işletmeler, fonlar, döner sermayeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi olup özelleştirme kapsam ve programında bulunmayan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ilgili idarelerin talebi halinde özelleştirme kapsam ve programına alınarak Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında özelleştirilebilecek.

Özelleştirme gelirinin giderler düşüldükten sonra kalan kısmı ilgili idare muhasebe birimi hesabına aktarılacak ve bütçesine gelir kaydedilecek. Kaydedilen bu gelirlerin karşılığını, ilgili idare bütçesine ödenek kaydetmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.