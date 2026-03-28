Manavgat’ta kaçakçılık operasyonu: 25,5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ile Manavgat Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Manavgat’ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen takipli çalışma çerçevesinde bir şüpheliyi takibe aldı. PARS Analiz Programı kullanılarak düzenlenen çalışmaların ardından şüphelinin ilçedeki işletme ve deposuna operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 25 milyon 500 bin TL olduğu değerlendirilen 21 bin 400 adet kaçak güneş gözlüğü ile 8 bin 100 adet kaçak elektronik çakmak ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.