GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Manavgat’ta kaçakçılık operasyonu: 25,5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Manavgat Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenledikleri kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 25,5 milyon TL olan kaçak ürün ele geçirdi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(İHA)
İl Jandarma Komutanlığı ile Manavgat Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Manavgat’ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen takipli çalışma çerçevesinde bir şüpheliyi takibe aldı. PARS Analiz Programı kullanılarak düzenlenen çalışmaların ardından şüphelinin ilçedeki işletme ve deposuna operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 25 milyon 500 bin TL olduğu değerlendirilen 21 bin 400 adet kaçak güneş gözlüğü ile 8 bin 100 adet kaçak elektronik çakmak ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Ankara’da sosyal medya üzerinden kurulan gasp ağı çökertildi: 23 zanlı yakalandı
Ankara’da sosyal medya üzerinden kurulan gasp ağı çökertildi: 23 zanlı yakalandı
#Gündem / 28 Mart 2026
Bakan Fidan: “Barışın önündeki en büyük engel İsrail”
Bakan Fidan: “Barışın önündeki en büyük engel İsrail”
#Gündem / 27 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi
Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Dünya
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
Gündem
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
Türkiye ile Slovenya arasında “Sosyal Güvenlik Anlaşması” imzalandı
Türkiye ile Slovenya arasında “Sosyal Güvenlik Anlaşması” imzalandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.