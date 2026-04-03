Kentsel dönüşümde tarihi destek: 3 milyon TL kredi, 0.69 faiz ve 1 yıl ödemesiz dönem

İstanbul ve 5 ilde sismik risklere karşı "İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler" projesi başlıyor

Bakan Murat Kurum, Ümraniye’den yaptığı açıklamada kentsel dönüşümde finansman engelini ortadan kaldıracak yeni paketin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. "İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında vatandaşlara 3 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sunulurken, belirli gruplara ekstra faiz indirimleri uygulanacak. Başvuruların bugün itibarıyla başladığını belirten Kurum, İstanbul’un yanı sıra İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ'da da sürecin yürütüleceğini ilan etti.

İnşaat sürerken ödeme yok: 15 yıl vade imkanı

Dönüşüm sürecinde vatandaşın kira ve inşaat maliyeti altında ezilmemesi için hazırlanan pakette "bir yıl ödemesiz dönem" öne çıkıyor. Bakan Kurum, projenin sunduğu kolaylıkları şu sözlerle özetledi:"Birincisi; inşaat sürerken bir yıl cebinizden bir kuruş çıkmayacak. Tam bir yıl boyunca bu kapsamda dönüşüme giren vatandaşlarımız ödeme yapmayacaklar. Yani benim İstanbullu kardeşim bir yılda evini bitirecek, yuvasına yerleşecek, kahvesini içecek, orada huzurla oturup ondan sonra ödemelerine başlayacak. İkincisi; piyasa şartlarını, her şeyi bir kenara bırakın, biz zamanı ve imkanı size göre ayarladık. Tam 180 ay vade, yani 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Ve bu ödeme planı da aylık 0.69, yani yıllık maliyeti %10'un bile altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız."

Dört kategoride özel faiz indirimi ve başvuru şartları

Yeni finansman paketi sadece düşük faiz sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal adaleti ve çevreciliği de teşvik ediyor.

İndirim uygulanacak kategoriler şu şekilde belirlendi:

1. Kategori: Kendisi ve hane halkı bireyleri üzerinde, riskli yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konutu bulunmayan malikler.

2. Kategori: Hane geliri belirli bir eşiğin altında olan orta ve düşük gelirli vatandaşlar.

3. Kategori: Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar veya hane halkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler ile hane halkı reisi kadın olan haneler.

4. Kategori: A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,25 indirim.

Emekliler, engelliler, şehit ve gazi yakınları ile dar gelirli vatandaşlar için ekstra indirimler tanımlanırken; A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi’ne sahip binalar için de yıllık faiz oranlarında düşüşe gidilecek. Şartların tamamını taşıyan hak sahipleri, yıllık toplam yüzde 1,25 oranında ek faiz indiriminden faydalanabilecek.

Kredi kullanımında ise vatandaşların icra veya haciz kaydının bulunmaması ve aylık taksitlerin hane gelirinin yüzde 70'ini geçmemesi şartı aranacak.

Bakan Kurum, devletin tüm birimleriyle vatandaşın yanında olacağını vurgulayarak süreci şu ifadelerle noktaladı: "İnşaat süreci boyunca asla kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Burada belediyelerimiz, valimiz, vekillerimiz, Bakanlığımızın tüm birimleri de her an yanı başınızda duracak. Müjdemizi verdik ve şu an itibariyle harekete geçiyoruz. Bugün hemen başvuruları almaya başlayacağız; ön incelemelere, bilgilendirme toplantılarına ve yine gelen talep çerçevesinde incelemelerimize de başlayacağız."



