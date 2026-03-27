Cumhurbaşkanı Erdoğan WEF Türkiye Toplantısı’nda konuştu: “Savaşın faturası tüm dünyaya yayılıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'na katıldı.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran-İsrail-ABD savaşının bölgeye ve dünyaya yönelik olumsuz etkilerine dikkat çekerek "Bir aydır bölgemizi derinden sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor. Enerji piyasalarından üretim, bilişim, ulaşım ve ticaret ağlarının işleyişine kadar geniş bir alanda savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya
hissediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraflara bir kez daha diplomasi ve diyalog yolunu işaret ederek, "Diplomasi ve diyalog yoluyla ortak bir paydada buluşma imkanı varken bu yolların sabote edilmesinin yükünü insanlık ailesi olarak hepimiz birlikte çekiyoruz. Şu bir gerçek ki, çatışmalar sona ermezse ödenecek fatura kabaracaktır. Coğrafi mesafenin bu süreçte bir anlamı olmayacak." açıklamasını yaptı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan
Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın yanı sıra, Türkiye’de yatırımı bulunan çok uluslu şirketlerin küresel CEO’ları, uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ve büyük fon yöneticileri de katılım sağladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
