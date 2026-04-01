Bakan Şimşek: “Orta Koridor'un bir parçasıyız ve bölgesel bağlantısallığa yatırım yapıyoruz”

Bakan Şimşek, “Orta Doğu'daki savaşın tedarik zincirlerinin yeniden çeşitlenmesine ve yeni ticaret koridorlarının oluşmasına yol açacağını düşünüyorum. Aynı zamanda yeşil dönüşümü ve dijital dönüşümü hızlandıracak. Bu da önemli fırsatlar yaratıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin "çok iyi iş çıkardığını" dile getiren Şimşek, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından uzun bir yol katettiğini söyledi.

Şimşek zorlu bir dönemden geçildiğini dile getirerek, "Bana göre Türkiye, küresel yetenek ve sermaye için yeniden bir çekim merkezi haline geliyor. Zorlu bir küresel konjonktürden geçiyoruz, Orta Doğu’daki savaş adeta bir kara bulut gibi. Ancak daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Türkiye’nin sadece bir istikrar adası değil, aynı zamanda güçlü bir üretim üssü ve dinamik bir hizmetler merkezi olduğu açıkça görülüyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeyi, cari dengede sürdürülebilirliği sağlamayı ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen programımızı kararlılıkla uygularken, bu dönüşümün gerektirdiği adımları da atacağız."dedi.

Türkiye’nin güçlü altyapısına vurgu yaptı

Şimşek, Türkiye’nin 1,6 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 86 milyonluk nüfusa ve kişi başına yaklaşık 18 bin dolar gelire sahip olduğunu hatırlatarak, bu üç özelliği aynı anda barındıran ülkelerin sınırlı sayıda olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin güçlü altyapısına vurgu yapan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde altyapı alanında yaklaşık 360 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Odağımız ikiz dönüşümde"

Şimşek, Türkiye'nin güçlü insan kaynağına sahip olduğunu belirtti. İnsan kaynağı ve altyapının yanı sıra Türkiye'nin kapsamlı sanayi girişimleri için güçlü teşvikler sunduğunu anlattı. Tüm bu özelliklerin Türkiye'nin değer zincirinde daha üst seviyelerine çıkmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Mehmet Şimşek,"Orta Koridor'un bir parçasıyız ve bölgesel bağlantısallığa yatırım yapıyoruz. Orta Doğu'daki savaşın tedarik zincirlerinin yeniden düşünülmesine, çeşitlenmesine ve yeni ticaret koridorlarının oluşmasına yol açacağını düşünüyorum. Aynı zamanda yeşil dönüşümü ve dijital dönüşümü hızlandıracak. Bu da önemli fırsatlar yaratıyor. Bizim odağımız ikiz dönüşümde ve bu alanda iyi ilerleme kaydediyoruz. Savunma sanayi önceliklerimiz arasında yer alıyor, ancak diğer tüm sektörlerde de güçlü bir potansiyel söz konusu." şeklinde açıklamada bulundu.

“Türkiye'nin konumunun daha da güçlenerek küresel ekonomik güç seviyesine taşınacağına inanıyoruz"

Bakan Şimşek, Türkiye'nin tarımda küresel katma değer açısından dünyadaki ilk 10 ülke arasında bulunduğunu ve bu alanda verimliliği artırmak için daha fazla yatırım yapmak istediklerini kaydetti.